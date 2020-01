La stagione 2020 di Formula 1 vedrà il ritorno in pista di Esteban Ocon: il pilota francese sarà alla guida della Renault, al fianco di Daniel Ricciardo, pronto a dimostrare il suo valore per un futuro brillante.

“Essere in Mercedes accanto ad Hamilton già nel 2020 è stata un’opzione. Sono stato tanto vicino e sino all’ultimo ci sono state delle discussioni. Sono ancora sotto contratto con la Mercedes“, ha raccontato Ocon ad ESPN.

Il francese ha poi aperto una parentesi sui giovani colleghi Leclerc e Verstappen, aprendo anche il suo cuore e raccontando dei momenti davvero difficili vissuti ai tempi del kart: “ho detto a tutti che Charles nel 2019 sarebbe stato a quel livello. Ho corso contro di lui per molto tempo e so che è uno dei più forti, anche Max era uno dei migliori. Ovviamente spero che per molto tempo lotteremo l’uno contro l’altro in F1 per il titolo. Nei kart abbiamo corso molto vicini con Charles e Max, poi ci siamo scontrati anche in Formula 3 dove abbiamo lottato per il titolo e c’è stata una grande rivalità. Il periodo nei kart è stato complicato, non è stato un momento divertente. Avevo molta pressione sulle spalle e avevo grandi responsabilità per la mia famiglia, perché se non fossero andate bene le cose saremmo stati nei guai. Certo sono arrivato in F1 il che è fantastico, ma ci sono stati momenti difficili”.

