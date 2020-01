Il 2020 di Formula 1 su prospetta ricco di spettacolo ed emozioni: dopo un esordio in rosso fatto di alti e bassi, ma sicuramente di tante soddifazioni, Leclerc è pronto per un secondo anno di fuoco con la Ferrari.

Per il 2020 Leclerc ha annunciato oggi una speciale novità a tutti i suoi fan: avrà delle tribune completamente dedicate a lui. “Sono molto felice di annunciare che ora avrete l’opportunità di sostenermi da tribune a me dedicate in diversi gran premi. Nelle prossime settimane saprete su quali circuiti ci sara’ la tribuna ‘CL’“, ha scritto Leclerc sui social.

