Il 2020 inizia con un annuncio da urlo per l’Alfa Romeo: il team ha infatti ufficializzato Robert Kubica come pilota di riserva del 2020. Il polacco, dopo l’avventura alla Williams, aveva deciso di fermarsi, ma è pronto per una nuova avventura con l’Alfa Romeo. Il 35 enne è stato ingaggiato come pilota di riserva nell’ambito dell’accordo pluriennale con la Pkn Orlen, co-title sponsor del team, che darà un nuovo nome al team: Alfa Romeo Racing Orlen.

“Siamo felici di riaccogliere Robert a casa e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con lui. E’ un pilota che non ha bisogno di presentazioni: è uno dei più brillanti della sua generazione e ha mostrato cosa significa determinazione lottando per tornare a correre dopo l’incidente. Il suo feedback sarà inestimabile mentre continueremo a lavorare per portare la macchina più in là nella griglia di partenza“, queste le paroledel team principal dell’Alfa Romeo Vasseur.

“Sono felice di cominciare qui un nuovo capitolo della mia vita e di dare una mano al team a fare un altro passo avanti“, ha dichiarato invece Kubica.

