Il rientro in campo di Franck Ribery è ancora lontano, il francese continua a lavorare duro per riprendersi dal problema alla caviglia anche se la strada da percorrere è ancora lunga.

Lo ha rivelato Beppe Iachini, intervenendo ai microfoni di Radio anch’io sport su Rai Radio 1: “sta recuperando ma non tornerà in campo prima di 45 giorni. Si sta riprendendo dall’infortunio alla caviglia, è partecipe, la sua presenza è importante. Sta lavorando con la fisioterapia. Penso ci vorranno 45 giorni per rivederlo in campo. Boateng? Ha preso un un duro colpo nella gara con la Spal e sta cercando di recuperare, anche lui potrà darci una mano, al di là delle scelte future della società e dello stesso Prince“.

Valuta questo articolo