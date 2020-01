In periodo di mercato, l’argomento principale in casa Fiorentina resta sempre il futuro di Federico Chiesa. Il presidente Commisso ha spesso affrontato il tema, parlando chiaramente ed esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda.

Interrogato da Lady Radio, il numero uno del club viola ha aperto per la prima volta alla cessione: “da quando ho comprato il club ho visto Enrico, il padre di Federico Chiesa, tante volte. Ho parlato con entrambi, spiegando loro che, se volessero andare via, forse si potrebbe fare. Offerte permettendo. Cutrone? Lo sapevo già, ma non potevo parlarne: sapete, preferisco sempre aspettare le firme. Non l’ho ancora visto, oggi farà le visite mediche. Castrovilli infine ha un contratto lungo e spero possa restare qui tanti anni“.

Valuta questo articolo