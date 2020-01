Il 7 gennaio per il calcio italiano, in particolare per i tifosi della Fiorentina, è un giorno particolare: quest’oggi Davide Astori avrebbe compiuto 33 anni. Il difensore, tragicamente scomparso l’anno scorso per un malore notturno nella sua stanza d’hotel, è ancora vivo nella memoria di tutti i tifosi. La Fiorentina ha deciso di omaggiarlo con un post social toccante, nel quale il viso del calciatore è stato riprodotto attravverso un mosaico di piccole foto, al quale è allegato il messaggio: “DA13 per sempre!“.

