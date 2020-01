L’Atalanta è fuori dalla Coppa Italia e Gian Piero Gasperini non riesce a mandarlo giù. L’allenatore nerazzurro mastica amaro al termine del match giocato al Franchi, vinto dalla Fiorentina per 2-1 nonostante l’inferiorità numerica dei viola.

A mandare su tutte le furie Gasp ci hanno pensato però anche i tifosi di casa, che non hanno risparmiato insulti pesantissimi al suo indirizzo. Un astio che risale alle accuse rivolte da Gasperini a Federico Chiesa, etichettato in passato come simulatore: “non ho mai insultato nessuno. Ero carico al massimo per la mia squadra e mi sono preso più volte di figlio di puttana. Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti. Loro sì che sono figli di puttana. Non si può accettare, questa è cafonaggine e maleducazione“.

Valuta questo articolo