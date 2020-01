La Fiorentina è senza dubbio una delle società protagonista delle ultime ore di mercato, il club viola infatti ha piazzato nella notte il colpo Sofyan Amrabat per giugno, strappando il giocatore ad una concorrenza agguerrita.

Accordo raggiunto con l’Hellas Verona, che incasserà 20 milioni di euro più 1,5 di bonus, una cifra importante per un giocatore inseguito da tempo dal club di Commisso. Dal centrocampo alla difesa, la Fiorentina lavora anche per Mimmo Criscito, capitano del Genoa che oggi darà una risposta definitiva. Le visite mediche sono già state fissate per questa mattina, toccherà all’ex Zenit decidere se presentarsi o meno al termine di una notte di riflessione.

Valuta questo articolo