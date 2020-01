Capita spesso che gli sportivi si dedichino ad apparizioni tv. Molti calciatori ad esempio, hanno scelto la strada del reality per cimentarsi in qualcosa di divertente e popolare, ovviamente a fine carriera. Finn Tapp ha fatto di meglio: ha partecipato ad un reality show durante il campionato.

Il calciatore che milita nell’Oxford City, nel campionato semiprofessionistico inglese National league South, ha lasciato temporaneamente il club per sbarcare a Love Island, programma tv simile a Temptation Island. Il tutto in gran segreto, poiché i produttori hanno chiesto ai partecipanti di non rivelare a nessuno la propria presenza al programma, né il luogo in cui si sarebbe svolto.

L’Oxford City ha dunque scoperto il tutto guardando la tv, decidendo però di supportare il ragazzo e cavalcarne l’onda di popolarità: “il club non era a conoscenza che Finn Tapp avrebbe partecipato a Love Island. Non farlo sapere a nessuno fa parte del protocollo per i partecipanti. Capiamo la situazione e auguriamo a Finn ogni fortuna all’interno dello show“.

