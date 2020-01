Virginia Mihajlovic ha voluto condividere un importante messaggio con tutti i suoi follower di Instagram. La figlia di Sinisa, ha pubblicato un post emozionante, nel quale ha ringraziato il padre per essere sempre stato da esempio nella sua vita. La ragazza ha pubblicato proprio un insegnamento del padre, rivolto a tutti i suoi follower, nel quale si spiega di non perdere mai la speranza, qualsiasi cosa accada: “guardo fissa la tastiera del cellulare per provare a trovare le parole giuste da scrivere qui. Dopo qualche minuto arrivo alla conclusione che nessuna parola sarebbe abbastanza per te, ma ci provo lo stesso. Io sono tua figlia, ti conosco bene, nonostante ciò ogni volta che sento la tua storia mi vengono i brividi sulla pelle. Perché tu mi sorprendi sempre. Perché tu mi rendi una figlia orgogliosa. Ogni giorno. Sarei patetica a dire sempre le stesse cose, e non voglio annoiarvi. Però io devo dire Grazie a mio Papà. Perché mio papà mi ha reso una donna sicura di me stessa. Ancor di più mi ha reso coraggiosa e combattiva. Mio papà mi ha insegnato a non mollare, a guardare fisso e dritto un obbiettivo e RAGGIUNGERLO. Con lui continuo ad imparare ogni giorno, e non c’è cosa più bella che sentirsi donna ma continuare ad imparare da quello che è tuo papa: l’uomo che ti ha amata per primo e l’uomo che ti proteggerà per sempre. Ed io oggi mi sento fortunata. Più di chiunque altro. A voi voglio dire di non mollare mai, perché come dice lui, la luce in fondo al tunnel c’è, ed io auguro a tutti voi di poter trovare, un giorno, la vostra luce. Grazie“.

