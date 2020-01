Conclusa la positiva esperienza nella Dakar, Fernando Alonso non ha fatto mistero di poter ritornare a competere in Formula 1. Al pilota spagnolo il ruolo di ambasciatore del marchio McLaren sta stretto, nonostante abbia deciso in prima persona di prendersi una pausa dal circus per dedicarsi ad altre discipline. Chissà se quel test in Bahrain dello scorso aprile gli abbia fatto scattare nuovamente la scintilla.

Lo dirà il tempo. Quel che è certo intanto, è che il contratto che lo legava alla McLaren è scaduto il 31 dicembre 2019 e non è stato rinnovato come confermato dalla stessa scuderia a FormulaPassion.it. Alonso dunque potrà pianificare il suo rientro in Formula 1 nel 2021, libero da qualsiasi vincolo contrattuale, accettando la miglior offerta possibile in un momento in cui il mercato vedrà importanti scossoni.

