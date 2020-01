Fedor Smolov è nuovamente al centro di una particolare questione di gossip. Il calciatore della Lokomotiv Mosca si sposerà presto. Sicuramente una bella notizia, ma che in Russia ha diviso l’opinione pubblica. Verso l’attaccante sono infatti arrivate grandi critiche poichè la ragazza che diventerà sua moglie ha solo 17 anni.

Maria Yumasheva, innamorata del bomber, ha espresso il suo sì senza remore e anche le famiglie sono d’accordo nonostante 12 anni di differenza d’età. In molti però hanno fatto notare come la ragazza, nipote dell’ex presidente Boris Eltsin, possa essere un aggancio importante per Smolov in ottica ‘politica’. Secondo il sito Alo.rs, la coppia celebrerà il proprio matrimonio a Saint Barthelemy.

