Roger Federer nelle ultime settimane è finito nel mirino di attivisti di tutto il mondo, tra questi anche Greta Thunberg. Il motivo è legato ad uno dei suoi sponsor, Credit Suisse, banca svizzera che ha investito nell’economia fossile. Il rispetto dell’ambiente è però caro a Federer, il quale nelle ultime ore ha voluto rispondere ai ‘richiami’ degli attivisti, promettendo un dialogo con gli sponsor:

“Prendo il problema dei cambiamenti climatici molto seriamente. Come padre di quattro figli sono grato ai giovani attivisti che ci spingono a riflettere sui nostri comportamenti, ispirando soluzioni. Come privato cittadino, atleta e imprenditore apprezzo il richiamo alla mia responsabilità personale: ne farò buon uso nel dialogo con gli sponsor“, le parole di Federer riportate dal Corriere della sera. Dunque Roger si muoverà per capirci di più e poi prendere le proprie decisioni…

