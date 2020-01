Roger Federer è finito al centro di una particolare bufera mediatica legata al tema dell’ecologia. Il campione svizzero si è preso un bel ‘Roger svegliati‘, ritwittato da Greta Thunberg, diventato subito virale. La giovane attivista ha appoggiato le proteste di chi critica la partnership fra il pluricampione Slam e Credit Suisse, banca svizzera che ha investito nell’economia fossile.

Nonostante l’istituto di credito abbia spiegato che in futuro abbandonerà l’economia del carbone, le proteste legate alla situazione attuale non si placano e Roger Federer, testimonial del brand, è stato tirato in mezzo. Dodici ragazzini, travestiti da tennisti, si sono introdotti per ‘giocare a tennis fra i clienti‘ della filiale di Losanna, in modo tale da lanciare un netto messaggio a Federer: episodio che Credit Suisse non ha lasciato correre, portando i ragazzi in tribunale! Il 13 gennaio è attesa la loro sentenza: chissà se intanto Roger Federer si sveglierà o no…

