Dal 5 all’8 febbraio, in quel di Tallin (Estonia), l’Italia sarà impegnata nelle gare del Gruppo I zona Europa/Africa di Fed Cup 2020. Tathiana Garbin ha reso noti i i nomi delle convocate per le gare contro le squadre che verranno fuori dal sorteggio del 13 gennaio. Il gruppo azzurro sarà molto giovane, con Camila Giorgi in veste di ‘capitana’ a raccogliere l’eredità dell’assente Sara Errani. Insieme alla italo-argentina ci saranno Jasmine Paolini (numero 96 wta), Martina Trevisan (n.156), Elisabetta Cocciaretto (n.178) e Giulia Gatto-Monticone (n.154). Quest’ultima è la più ‘anziana’, con i suoi 32 anni, ma vestirà per la prima volta in carriera la casacca azzurra in Fed Cup.

