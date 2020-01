Fabio Fognini ha superato il primo turno degli Australian Open, vincendo contro Opelka al termine di un incontro molto combattuto, interrotto lunedì a causa della pioggia e completato stamane. Tale interruzione ha fatto bene a Fognini, il quale ha avuto la possibilità di recuperare da 2 set a 0 sotto, superando l’americano al quinto.

“Sono stato abbastanza fortunato, diciamo che la pioggia è arrivata nel momento perfetto, un po’ prima sarebbe stato meglio ma non ci lamentiamo. La cosa importante è che sono rimasto sempre concentrato ed alla fine ha pagato. Sono soddisfatto, ovviamente ho perso una sola volta il servizio ed ero 2 set a 0 sotto, non mi piace molto giocare contro giocatori di questo tipo. Comunque sono contento, penso alla prossima partita adesso. Il recupero da 2-0 sotto? Mi interessa poco, preferivo vincere in tre set, adesso penso a recuperare, la partita di domani è molto importante“, le parole di Fabio a SuperTennis. Adesso il nostro Fognini affronterà al secondo turno Thompson, in una gara ben diversa rispetto a quella contro Opelka.

Valuta questo articolo