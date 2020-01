“Sarò qui a Sestriere tra maggio e giugno per la preparazione prima del Tour. Quest’anno non farò il Giro, non potrò esserci per la tappa al Sestriere, in ogni caso sarò qui ad allenarmi“. Con queste parole Fabio Aru, ospite a Sestriere per la Coppa del Mondo di sci, ha fatto luce sui principali appuntamenti della sua stagione ciclistica. “Per me è la prima volta in una gara di Coppa del Mondo. – ha spiegato Aru – Io vengo dalla Sardegna e conosco un po’ meglio il mare rispetto alla montagna. La montagna la frequento d’estate però questa è una bellissima esperienza“.

