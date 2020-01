La scelta di Jurgen Klopp divide l’Inghilterra, l’allenatore del Liverpool infatti ha annunciato che la sua squadra non giocherà il replay del match di FA Cup contro lo Shrewsbury Town – 16° in League One, terza serie – in programma ad Anfield il prossimo 4 febbraio.

Il manager tedesco ha intenzione di rispettare il periodo di break imposto dalla Federazione, dando ai propri giocatori una settimana di assoluto riposo. Per questo motivo, sarà l‘Under23 dei Reds ad affrontare lo Shrewsbury Town, una scelta che ha scatenato l’Inghilterra. A favore di Klopp c’è però Pep Guardiola, che ha espresso il proprio appoggio al collega del Liverpool: “io rispetto e ammiro le tradizioni. La FA Cup e la Coppa di Lega vanno mantenute, ma bisogna abolire i replay e andrebbe ridotto il numero delle squadre nei campionati. Meno quantità, più qualità”.

