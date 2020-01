Un nuovo campionato di Formula 2 è pronto ad iniziare, ma nel cuore dei tifosi e degli addetti ai lavori c’è ancora tanta tristezza per la scomparsa di Anthoine Hubert. Il pilota francese è venuto a mancare durante il week-end di Spa, in seguito ad un terribile incidente che non gli ha lasciato scampo.

Da quel momento in poi, l’intero circus non ha fatto altro che ricordare il driver transalpino, a cui è stato intitolato anche il premio di Rookie of the Year del campionato. Adesso è pronto un altro omaggio in memoria di Hubert, il numero 19 da lui utilizzato fino all’incidente sarà ritirato ufficialmente, dunque non sarà più disponibile e resterà legato per sempre alla figura di Anthoine. E’ la prima volta che ciò accade in Formula 2, mentre in Formula 1 è stato già ritirato il numero 14 di Jules Bianchi, venuto a mancare dopo l’incidente di Suzuka.

