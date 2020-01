E’ una voce circolata nelle ultime settimane, un’indiscrezione clamorosa che potrebbe cambiare il volto del circus. E’ cosa nota che il gruppo Daimler stia riflettendo sul futuro del programma Mercedes in Formula 1, meno nota è invece la volontà di Toto Wolff di rilevare la scuderia insieme a Lawrence Stroll.

Stando a quanto riferito dal sito f1-insider-com, l’imprenditore canadese e l’attuale team principal della squadra di Brackley sarebbero pronti a comprare la Mercedes, ricoprendo i ruoli di presidente e team principal. Uno scenario che potrebbe avverarsi solo nel caso in cui la Daimler decidesse di abbandonare la Formula 1, utilizzando quei fondi per risolvere i problemi dell’industria automotive.

A quel punto, entrerebbero in scena Stroll e Wolff, con quest’ultimo che avrebbe solo questa strada per rimanere nel circus, dopo il veto della Ferrari all’ipotesi di un ingresso dell’austriaco in Liberty Media. Al momento però Daimler non ha annunciato novità sul programma Mercedes, bisognerà attendere qualche mese per capirne di più. Ciò che è certo però, è che il futuro del team di Brackley potrebbe essere legato alle decisioni di Toto Wolff.

