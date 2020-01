La Ferrari non si pone limiti e, in occasione della scorsa cena di Natale svoltasi a Maranello nel mese di dicembre, Mattia Binotto ha annunciato che presto entreranno a far parte della propria Academy anche le donne.

Una scelta condivisa dai vertici della scuderia, convinti di voler dare sempre più spazio e opportunità alle ragazze che intendano intraprendere la strada del motorsport. Le parole di Binotto però non sono affatto piaciute a Sophia Flörsch, giovanissima pilota protagonista nel 2018 del tremendo incidente avvenuto nel corso della Coppa del Mondo di Macao di Formula 3. La tedesca ha bacchettato il team principal della Ferrari, usando parole alquanto aspre: “è questo lo spirito della gente moderna? Finché noi donne commercializzeremo qualcosa nel mondo delle corse, non cambierà nulla. Dobbiamo dimostrare di essere uguali“.

