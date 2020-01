Quello che sta per cominciare sarà il decimo Mondiale di Sergio Perez in Formula 1, il settimo con la Racing Point (ex Force India).

Un lasso di tempo davvero importante, che potrebbe interrompersi nel 2022 nel caso in cui il messicano non dovesse lottare per la vittoria. Ad ammetterlo è lui stesso interrogato sulla questione: “quello che mi dà speranza è il cambiamento regolamentare e cosa potrebbe accadere al team. Ovviamente devo essere realistico e sono consapevole che non potrò lottare con Ferrari o Mercedes, ma questo è un team fantastico dove correre. Molti piloti vorrebbero essere qui. Credo sia una buona opportunità. Questo sarà il mio decimo anno in Formula 1 e non credo che la mia carriera proseguirà oltre il 2022 se dovessi continuare la mia carriera in questo modo. Tre anni in Formula 1 però passano molto velocemente. Sono ottimista e mi sento pronto a lottare per le vittorie“.

