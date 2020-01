Giornata importante oggi a Maranello, la Ferrari ha infatti acceso per la prima volta la power unit che spingerà la monoposto 2020, che sarà presentata il prossimo 11 febbraio al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia.

La scuderia in rosso ha postato sui propri canali social un video in cui si sente benissimo il rombo del motore per una trentina di secondi, prima che un meccanico faccia il segno ‘ok’ con la mano. Uno step fondamentale in vista della messa a punto della monoposto di Vettel e Leclerc, che debutterà in pista a Barcellona nel primo test della stagione in programma dal 19 al 21 febbraio.

