Tutte le gare automobilistiche in Cina sono state cancellate fino a fine marzo a causa del coronavirus, ma adesso anche quelle nel periodo successivo rischiano di saltare, compreso il Gran Premio di Formula 1.

Il circus sbarcherà il 16 aprile a Shanghai, città che dista 800 km da Wuhan, città dove si è diffuso il nuovo ceppo di questo virus che ha ucciso più di 100 persone. La FIA sta monitorano costantemente la situazione e, nella giornata di oggi, ha emesso un comunicato ufficiale per far chiarezza: “A seguito dell’epidemia di coronavirus scoppiata in Cina a inizio anno, la FIA sta seguendo con grande attenzione la situazione assieme alle autorità competenti e ai propri membri, sotto la direzione del presidente della Commissione medica della FIA, il professor Gérard Saillant. La FIA valuterà il calendario delle prossime gare e, se necessario, prenderà tutte le misure necessarie per aiutare a proteggere la comunità mondiale degli sport automobilistici e il grande pubblico”.

Una decisione non è stata ancora presa, ma il Gran Premio di Shanghai di Formula 1 rischia davvero di saltare.

