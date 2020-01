Il regolamento sportivo per il 2021 è già stato pubblicato nei mesi scorsi, ma restano da risolvere ancora alcune questioni che team e Liberty Media stanno provando a superare in queste settimane.

Una novità importante riguarda la riduzione del week-end di gara che, a partire dal 2021, comincerà il venerdì e si concluderà la domenica. Eliminato dunque l’attuale giovedì, con le attività media e promozionali trasferite alla mattina del giorno seguente, con le due sessioni di prove libere da svolgere entrambe nel pomeriggio in sequenza. Invariati invece i programmi di sabato e domenica, dedicati a FP3, qualifiche e gara. Una soluzione fondamentale per permettere ai team di avere oltre 20 giorni liberi in più a stagione, facilitandoli anche negli spostamenti logistici soprattutto in occasione delle gare back to back.

