Non è passata inosservata la critica pesante che Sophia Flörsch ha rivolto alla Ferrari, in particolare a Mattia Binotto, dopo il suo annuncio di voler aprire la Ferrari Driver Academy anche alle donne.

Una decisione che non ha trovato il favore della tedesca, protagonista nel 2018 a Macao di un terribile incidente in cui è rimasta illesa. Scavando più a fondo nella vicenda, si è scoperto però che le frecciatine della Flörsch all’indirizzo della Ferrari sono arrivate per un motivo ben preciso. Stando a quanto riferito da Motorsport.com, la tedesca si è subito candidata per entrare nella FDA, vedendo però la sua richiesta respinta dai vertici del Cavallino. Un no che non è andato giù alla Flörsch, che si è vendicata criticando aspramente e pubblicamente la Ferrari.

