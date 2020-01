Non solo battaglia in pista, ma anche sul banco. I principali motoristi infatti lavorano senza sosta per sviluppare le nuove power unit del 2020, in tempo per le prime sessioni di test in programma a febbraio.

Difficile al momento lanciarsi in paragoni, ma il responsabile del progetto Renault, Remi Taffin, ha sottolineato come il proprio propulsore sia migliore rispetto a quello Mercedes: “attualmente siamo al centro di una battaglia ravvicinata con Mercedes e Ferrari in termini di prestazioni del motore. La Mercedes è un po’ più indietro rispetto a noi, la Ferrari è un po’ più avanti. La Honda, invece, è un passo indietro. Non parliamo, però, di di differenze di 50 kW, ma al massimo di 5-10 kW tra noi, la Stella e il Cavallino. Forse solo i giapponesi sono più staccati di 15-20 kW”.

