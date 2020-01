Le voci circa un addio di Lewis Hamilton alla Mercedes si sono diradate nelle ultime settimane, la Ferrari ha allentato la presa in attesa di capire quale sarà il futuro di Sebastian Vettel, in scadenza di contratto nel 2020.

Un eventuale separazione con il sei volte campione del mondo non sarebbe una tragedia però per il team di Brackley, trovatosi a fronteggiare la stessa situazione con Rosberg. Interrogato dal sito FormulaRapida.net, Toto Wolff ha ammesso: “quando Nico ha deciso di smettere la mia reazione iniziale è stata in realtà che avevamo un’opportunità e penso che la scelta di Valtteri si sia rivelata giusta. Spero ancora moltissimo che il nostro rapporto con Lewis continui, ma non ne ho il pieno controllo. Se si perde un membro importante del team, questo crea certamente rischi, ma anche opportunità allo stesso tempo. Non c’è dubbio che Lewis sia un pilastro molto importante all’interno della squadra, credo che i valori di moralità e integrità siano assolutamente al primo posto. Comprendere la posizione e gli obiettivi di Lewis sarà fondamentale per qualsiasi decisione che prenderemo e Hamilton è senza dubbio la nostra priorità. Non ci guarderemo attorno fino a quando io e Lewis non avremo parlato del futuro. Ad ogni modo credo che fino a quando saremo in grado di progettare una monoposto veloce e un motore potente potremo sempre avere la libertà di scegliere a chi affidare i volanti”.

