Il 2020 non accenderà i riflettori solo sulla corsa al titolo mondiale di Formula 1, ma anche sul mercato piloti che andrà a definire la griglia di partenza del 20201. Molti big infatti andranno in scadenza alla fine della prossima stagione, dando così il via ad un valzer di sedili che potrebbe coinvolgere anche Lewis Hamilton.

La voce di un suo passaggio alla Ferrari è senza dubbio la più suggestiva, l’indiscrezione su presunti incontri tra il campione del mondo e John Elkann non è stata mai smentita, dando dunque credito a questa clamorosa operazione. Anche Helmut Marko ha voluto esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda, parlando ai microfoni di Motorsport-total.com: “se Lewis incontra i vertici della Ferrari, questa è una discussione importante nelle trattative finanziarie. Questo è un gioco politico applicato alla Formula 1. Tutto è provato ai massimi livelli”.

