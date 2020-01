Si è complicato nei giorni scorsi il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, le richieste esose del pilota hanno spaventato il team campione del mondo, considerando i 60 milioni che il britannico vorrebbe fino al 2024 o 2025.

Sulla questione si è soffermato Helmut Marko, parlando ai microfoni di Auto Bild: “Lewis è un sei volte campione del mondo ed è una figura molto importante per la Mercedes, in termini sia sportivi che di marketing. Penso che lui sia a conoscenza del suo valore per la squadra e da lì si spinge verso certe richieste. Credo però che nessuna squadra al momento, nemmeno la Mercedes, sia disposta a sborsare tali somme per un pilota. O forse solo la Ferrari“.

