Il primo anno da pilota ufficiale è ormai alle spalle, Antonio Giovinazzi si prepara adesso per la seconda stagione consecutiva al volante dell’Alfa Romeo Racing.

Nessuna novità, se non l’arrivo di Robert Kubica come terzo pilota, una situazione ideale per migliorare il proprio feeling e i propri risultati. Interrogato in vista del prossimo Mondiale, il driver italiano ha ammesso: “naturalmente ho ancora bisogno di migliorare sotto alcuni aspetti, ho imparato molto in questa prima annata. Sono sicuro che nella seconda stagione a Melbourne sarò molto più pronto di quanto non sono stato nel 2019. Nella prossima stagione voglio solo cercare di essere costante e di ottenere punti in ogni fine settimana di gara, questo farà la differenza al fine del campionato. Penso che le vetture saranno abbastanza simili, soprattutto a centro gruppo saremo di nuovo tutti molto vicini. Quindi sarà una stagione difficile, ma lavoreremo sodo e cercheremo di ottenere il meglio dalla nostra auto”-

