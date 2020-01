Le sue parole non sono mai banali, quando Briatore apre bocca fa sempre discutere.

L’imprenditore italiano questa volta si è soffermato sulla forza della Mercedes e sulla situazione che si respira in casa Ferrari, esprimendo il proprio parere ai microfoni di Autosprint: “Mercedes è una corazzata invincibile. Almeno cinque o sei piloti, incluso Alonso, avrebbero vinto il titolo con la loro macchina del 2019. Senza però nulla togliere a Lewis Hamilton, in quanto devi comunque battere il tuo compagno di squadra per vincere. È giusto che Leclerc e Vettel partano alla pari, ma dopo cinque Gran Premi la Ferrari dovrà decidere su chi scommettere”.

