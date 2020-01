Il suo contratto scadrà alla fine del prossimo anno, Valtteri Bottas dunque dovrà sudarsi ancora una volta il rinnovo come avvenuto negli ultimi due anni.

Leclerc e Verstappen invece non avranno di questi problemi, avendo firmato di recente il prolungamento dei propri rispettivi accordi con Ferrari e Red Bull, mettendosi al sicuro per il futuro. Su questo si è soffermato il pilota finlandese della Mercedes, applaudendo i due team per le scelte compiute: “dopo il 2020 ci sono diverse incognite legate alla Formula 1, perciò credo che la Ferrari e la Red Bull volessero iniziare ad avere delle certezze. Leclerc e Verstappen sono entrambi giovani e hanno già dimostrato le loro capacità. Ferrari e Red Bull non si sono prese nessun rischio firmandoli a lungo“.

