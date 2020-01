Piccole novità in vista per la Mercedes in vista del Mondiale 2020, che scatterà come di consueto a marzo con il Gran Premio d’Australia.

La scuderia campione del mondo ha deciso di modificare leggermente la propria denominazione, come si evince dalla entry-list della nuova stagione pubblicata di recente dalla FIA. Il team di Brackley diventa Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, riacquistando dunque il riferimento alla Formula 1 scomparso dal 2017 al 2019 per far spazio a ‘Motorsport’. Di seguito, le varie denominazioni avute dalla Mercedes nel corso degli ultimi anni:

2010-2012: Mercedes GP Petronas Formula 1 Team

2013: Mercedes AMG Petronas F1 Team

2014-2016: Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team

2017-2019: Mercedes AMG Petronas Motorsport

2020: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

