E’ cresciuto con la tuta Red Bull addosso, ma è rimasto sempre alla Toro Rosso, confrontandosi anche con Max Verstappen. Una volta capito che per lui non ci sarebbe stato spazio nel team ufficiale, Carlos Sainz ha deciso di emigrare, passando prima alla Renault e poi alla McLaren.

Nessun rimpianto però per Helmut Marko, che ha liquidato così lo spagnolo ai microfoni di Motorsport.com: “Sainz si è confrontato con Verstappen in Toro Rosso, poi noi abbiamo dovuto decidere chi promuovere in Red Bull. Arrivando subito al punto, possiamo dire che Carlos è veloce. Altrimenti non lo avremmo messo sotto contratto. Ma non è Verstappen. Abbiamo aiutato Carlos nella sua carriera e non abbiamo dovuto lasciarlo andare. Ma abbiamo permesso che passasse alla Renault e poi alla McLaren. Abbiamo un buon rapporto con lui, ma in quel momento c’era Verstappen e tra i due c’è differenza di prestazione“.

