Il 2019 ha sorriso a Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale in F1, portandosi ad un passo dal record di Michael Schumacher. Una stagione stellare per Hamilton, che per salutare il 2019 ha voluto spendere parole speciali per tutti i suoi fan, che lo hanno supportato sempre.

“Il 2019 è un anno che non dimenticherò mai. Non posso descrivere come mi sono sentito nel vincere il sesto titolo Mondiale. Sento il vostro amore #TeamLH da tutto il mondo e voglio concludere l’anno dicendo un generale ‘grazie’ per il vostro supporto 🙏🏾. Adesso celebriamo la fine del 2019 e toriamo a lottare per il 2020. Vi mando tanto amore ed energia positiva per questo nuovo anno“, questo lo speciale messaggio del campione del mondo di F1 per augurare ai suoi fan un felice 2020.

