Robert Kubica è tornato nella sede di Hinwil dopo 10 anni dall’ultima volta, quando Sauber era supportata dalla BMW. La città svizzera è tornata al centro dell’universo del polacco, dopo l’ufficialità del suo ingaggio da parte dell’Alfa Romeo Racing, che lo ha scelto come terzo pilota dietro Raikkonen e Giovinazzi.

Il driver di Cracovia ha realizzato il sedile per la C39, stilando poi il programma completo con la squadra per il 2020, nel corso del quale dovrebbe scendere in pista per cinque sessioni di prove libere del venerdì, prendendo il posto di uno dei due titolari. Inoltre, grazie allo sponsor polacco portato in dote all’Alfa (PKN Orlen), Kubica probabilmente testerà l’Alfa anche in una delle sei giornate di test invernali sul circuito di Barcellona.

