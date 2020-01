Grande paura in Cina per la diffusione nelle ultime settimane del Coronavirus, che ha contagiato ben 616 persone uccidendone 25 nel sud est del Paese.

Partito dalla cittadina di Wuhan, adesso messa in quarantena, il virus si è diffuso mettendo in apprensione il Governo cinese, che ha addirittura cancellato i festeggiamenti per il Capodanno in programma a Pechino, per evitare il grande spostamento di persone. Come se non bastasse, la CAMF – Federazione degli sport automobilistici e motociclistici della Repubblica Popolare Cinese – ha annunciato nella giornata di oggi la sospensione immediata sino ad aprile delle attività in pista in tutto il Paese.

Sale dunque l’apprensione per il Gran Premio di Formula 1, in programma il 19 aprile a Shanghai, città che dista 800 km da Wuhan. Nelle prossime settimane si capirà se l’evento verrà confermato, anche se al momento le sensazioni sono tutt’altro che positive.

