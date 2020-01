L’appuntamento per la presentazione della nuova Ferrari è fissato per l’11 febbraio, ma prima di quella data il team di Maranello sarà impegnato a Jerez nell’ambito di un importante test Pirelli.

L’8 e il 9 febbraio, il Cavallino girerà sul tracciato spagnolo per testare le gomme da 18 pollici, che la Formula 1 adotterà a partire dal 2021 sulle nuove monoposto. Si tratta di pneumatici ribassati diversi dai più tradizionali 13 pollici, usati fin qui dalle scuderie. La Ferrari girerà il primo giorno con le nuove gomme montate su una SF90 mule car, mentre l’indomani monterà quelle vecchie per avere dati adeguati di confronto.

Nessuna alternanza tra i piloti, sarà solo Charles Leclerc a scendere in pista come deciso da Mattia Binotto. Una scelta sorprendente, che può essere spiegata facendo riferimento al rinnovo di contratto già firmato dal monegasco fino al 2023. Solo quest’ultimo dunque è certo di guidare la Ferrari anche nel 2021, cosa che non può dirsi per Vettel, che dovrà discutere il prolungamento nell’anno in corso, vista la scadenza del suo accordo fissata per la fine del 2020. Il tedesco dunque resta momentaneamente in panchina, in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora a Maranello.

