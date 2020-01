L’11 febbraio si avvicina a grandi passi, in quel giorno la Ferrari presenterà al mondo la nuova monoposto, al momento identificata come progetto 671.

Per il nome ufficiale bisognerà attendere ancora qualche settimana, al momento l’attenzione di meccanici e ingegneri è rivolta agli aspetti aerodinamici della macchina, che dovrà competere a pari livello con Mercedes e Red Bull. Quest’anno verrà seguita una strategia simile a quella pianificata dal team di Brackley nel 2019, ovvero verranno preparate due differenti vetture per le prime due sessioni di test. Dal 19 al 21 febbraio verrà mandata in pista la monoposto preparata per la presentazione ufficiale, mentre dal 27 al 29 febbraio Leclerc e Vettel guideranno una macchina dotata di un pacchetto aerodinamico più evoluto che debutterà poi a Melbourne.

Una scelta precisa che permetterà a Binotto e i suoi uomini di valutare prima la consistenza e l’affidabilità piuttosto che le prestazioni, per poi concentrarsi nel secondo test su aerodinamica e downforce. Basterà questa accortezza per ridurre il gap dalla Mercedes? La risposta la avremo solo a febbraio, non ci resta dunque che attendere…

Valuta questo articolo