Nuova data da cerchiare in rosso in calendario il prossimo mese, la Renault infatti presenterà la monoposto 2020 il 12 febbraio, un giorno dopo rispetto alla Ferrari.

Il team di Enstone lo ha ufficializzato sui propri canali social in tarda mattinata, postando in primo piano i visi dei due piloti: Daniel Ricciardo e la new-entry Esteban Ocon, che prenderà il posto di Nico Hulkenberg. Detto della Ferrari, al momento le altre scuderie che hanno annunciato la data di presentazione della propria monoposto sono McLaren e Alpha Tauri, che alzeranno i veli rispettivamente il 13 e il 14 febbraio. La Haas 2020 si scoprirà solo ai test di Barcellona, prima di scendere in pista.

