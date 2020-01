La Mercedes presenterà la monoposto del 2020 il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Una scelta particolare quella del team campione del mondo, che ha chiesto ai propri followers sui social di cancellare ogni impegno ‘amoroso’ già preso per quella data.

La scuderia di Brackley dunque svelerà la monoposto 2020 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tre giorni dopo la Ferrari, che accenderà i riflettori sulla propria macchina l’11 febbraio.

We’re not saying cancel your Valentine’s Day plans, but you should probably cancel your Valentine’s Day plans… 😘 pic.twitter.com/PXGoDvTxZ1

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 17, 2020