Il 2019 non ha sorriso in particolar modo alla Ferrari: nonostante qualche gioia il team di Maranello non ha brillato nell’ultimo Mondiale, ma gli errori sono serviti alla squadra per migliorare in vista del 2020.

“Sotto la leadership di Mattia, una nuova cultura di trasparenza è stata portata avanti all’interno della scuderia. Vedo molti segnali incoraggianti, abbiamo identificato le nostre debolezze e ne abbiamo eliminate già alcune“, ha dichiarato Camilleri ad Auto Motor und Sport.

“Guardiamo indietro alla stagione con sensazioni miste, perché l’obiettivo è stato mancato. Abbiamo fatto troppi errori a tutti i livelli, con i piloti, con la strategia, con l’affidabilità. Siamo una squadra, un giovane team che ha bisogno di pazienza e che deve ancora trovare la sua strada. La stabilità è stata la chiave del successo di molti team, la Ferrari nei suoi giorni d’oro, ma anche McLaren, Red Bull e ora la Mercedes”, ha concluso.

Valuta questo articolo