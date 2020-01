Flavio Briatore non smette di seguire con un occhio di riguardo le vicende della Formula 1, nonostante ormai abbia da tempo lasciato questo mondo.

L’imprenditore italiano ha sempre a cuore le sorti del ‘suo’ sport, cambiato completamente però dall’ultima sua apparizione al muretto Renault. Interrogato sull’ascesa di Max Verstappen, Briatore ha espresso il proprio punto di vista, non lesinando una frecciatina all’olandese: “è bello vederlo alla Red Bull dove è in testa al gruppo ed ora rimarrà lì a lungo. Guida molto velocemente, sa come migliorare costantemente se stesso e spesso ruba la scena. Però deve anche imparare a tenere la bocca chiusa, avrebbe potuto evitarsi le accuse alla Ferrari di aver imbrogliato. Prima di tutto non spetta a lui fare quel tipo di dichiarazioni. In secondo luogo, l’intera storia era totalmente inaccurata”.

