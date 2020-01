Le power unit ibride, introdotte in Formula 1 nel 2014, non sono mai andate a genio a Sebastian Vettel, che non perde occasione per criticarle e auspicare un ritorno al passato.

Il tedesco lo ha fatto anche in occasione della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Kitzbuehel, dove era presente insieme a Bernie Ecclestone e a tutti i piloti della Red Bull. Interrogato sulla questione ai microfoni del Kolner Express, il tedesco della Ferrari ha spiegato come agirebbe se fosse lui a gestire il circus: “il mio primo atto sarebbe quello di raddoppiare il numero di cilindri, vorrei anche rimuovere le batterie. Non credo che siano necessarie, tranne che per avviare la macchina”.

