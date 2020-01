Arrivano due medaglie per l’Italia dello short track nella seconda giornata degli Europei di Debrecen, in Ungheria: due argenti, per la precisione, che portano la firma delle due grandi stelle azzurre, Arianna Fontana (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). La Freccia Bionda si è resa subito protagonista nella prima gara di giornata, quella dei 1500 metri, dove, superate le semifinali così come Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), ha ottenuto un grande secondo posto in finale A alle spalle della sola olandese Schulting mentre la compagna tricolore si è dovuta accontentare della settima piazza a causa di una caduta. Terzo posto in finale B sulla distanza invece per la Valcepina, rifattasi poi sui suoi 500. Qui la valtellinese è stata battuta, sia in semifinale che in finale A, dall’insuperabile Schulting aggiudicandosi comunque uno splendido argento. E se Mascitto ha centrato la terza posizione in finale B, Arianna Fontana si è vista invece squalificata in semifinale con pesanti conseguenza nella classifica overall. Con 21 punti la campionessa olimpica classe ’90 si trova infatti ora al secondo posto in classifica, alla pari della Valcepina, ma ben distante dai 68 della Schulting, favoritissima dunque per il titolo overall. Buone notizie infine dalla staffetta dove il quartetto tricolore composto da Fontana, Valcepina, Mascitto e Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè) ha chiuso al secondo posto la semifinale qualificandosi per la finale A di domani.

Sulle distanze individuali maschili, con Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) out nei quarti di finale dei 500, Yuri Confortola (C.S. Carabinieri) è stato il migliore degli azzurri in gara grazie alla vittoria nella finale B dei 1500 dove invece Tommaso Dotti (Fiamme Oro) è terminato quarto. Nella staffetta la squadra tricolore formata da Cassinelli, Dotti, Confortola e Mattia Antonioli (Esercito) ha chiuso seconda sul traguardo in semifinale guadagnandosi così l’accesso alla finale A.

