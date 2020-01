Prosegue col sorriso il percorso del Settebello agli Europei di pallanuoto 2020 in corso a Budapest. La Nazionale italiana maschile ha conquistato oggi il suo terzo successo consecutivo, battendo la Georgia 18-6 alla Duna Arena.

Una gara senza storia sin dai primi minuti di gioco, con gli italiani che hanno dominato in tutto il match, portando a rete tantissimi giocatori: triplette per Renzuto Iodice, Bodegas e Luongo, doppiette invece per Aiacardi, Figlioli ed Echenique e gol anche per Fondelli, Di Fulvio e Velotto.

Il successo di oggi permette agli azzurri di chiudere al primo posto, a punteggio pieno, il girone D, staccando il pass per i quarti di finale, saltando dunque gli ottavi. I ragazzi di coach Campagna adesso si potranno godere un po’ di riposo in attesa di tornare in vasca, mercoledì prossimo, alle 16.00, contro la vincente dela sfida tra la seconda del Girone A e la terza del girone C.

