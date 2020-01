Buona la prima. Esordio vincente per l’Italia maschile di pallanuoto agli Europei di Budapest. Il settebello conquista un successo importante battendo la Grecia per 10-6, portandosi subito al primo posto nel girone D. Una vittoria che bissa il successo ottenuto il 3 gennaio nel Quattro Nazioni di Cuneo (11-8 per gli azzurri). Giovedì 16 gennaio,alle 17.30 il Settebello tornerà in vasca con la Francia.

