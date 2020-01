E’ arrivata oggi, a Budapest, la prima sconfitta del Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile 2020. Dopo l’esordio vincente, la Nazionale femminile italiana ha ceduto oggi alla Spagna nella seconda sfida della fase a gironi.

La partita è terminata col punteggio di 16-10, dopo una sfida nella quale il Setterosa è scesa in vasca col carattere giusto per affrontare le vicecampionesse del mondo. Domani turno di riposo per le azzurre che scenderanno nuovamente in vasca mercoledì, alle 17.30, contro l’Olanda. Da sottolineare che l’Italia ha dovuto fare a meno di pedine importanti nella sfida di oggi: Elisa Queirolo, Giulia Emmolo, Arianna Garibotti e Giulia Gorlero hanno dovuto saltare il match contro la Spagna a causa di disturbi gastrointestinali.

