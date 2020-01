Nessun problema per il Setterosa che, dopo aver perso il treno per le semifinali agli Europei 2020, schianta la Slovacchia e si qualifica alla finalina per il quinto posto. Le azzurre non lasciano scampo alle proprie avversarie, superandole per 16-4 al termine di una partita dominata in lungo e in largo.

Sabato alle ore 16, le ragazze del ct Zizza se la vedranno con la Grecia, che nell’altra semifinale ha steso 13-3 la Francia. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 luglio 2018 agli Europei di Barcellona, quando le elleniche si imposero 7-6.

